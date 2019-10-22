Полиция ищет неизвестного, напавшего на 12-летнюю девочку в Петербурге

Сумму ущерба оценивают в 3 тыс. рублей.

Полиция в Петербурге ищет неизвестного, напавшего на 12-летнюю девочку. По данным Piter.tv, сообщение в полицию от матери пострадавшей поступило в ночь на вторник, 3 мая.

Утверждается, что преступник ударил шестиклассницу по лицу, а также забрал мобильный телефон. Сумму ущерба оценивают в 3 тыс. рублей. У ребенка диагностирован ушиб мягких тканей щеки, сейчас пациентка находится на амбулаторном лечении. В полицию поступили ориентировки на мужчину 20–30 лет славянской внешности ростом 170–175 см, он был одет в темно-синюю куртку, синюю шапку и синие джинсы. Ему грозит уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный напал на пожилого мужчину днем 1-го мая у собора собора Владимирской иконы Божией Матери. На месте установлены камеры видеонаблюдения. Полицейские изучат их для поиска злоумышленника.

Фото: Piter.tv