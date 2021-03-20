В Невском районе петербуржцы провели несколько часов в очереди за загранпаспортами

Горожане мерзли в очереди с 9 часов утра.

Сегодня, 20 марта, у ОВД Невского района петербуржцы выстроились в огромную очередь за загранпаспортами. Об этом сообщает "Петербургский Дневник" 20 марта.

Как рассказали очевидцы, работает только один кабинет в режиме живой очереди на получение паспортов нового образца. Есть и второе окно, где выдают паспорта прежнего формата, однако желающих попасть туда нет.

С 9.00 утра петербуржцы мерзнут в очереди, за это время она выросла до дороги, однако многие еще не получили паспорта. Некоторые люди уже не в первый раз приходят получать документ. Выдают паспорта только в первую и третью субботу месяца с 09:00 до 12:45 и в среду в то же время.

Ранее Piter.tv писал, что ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.

Фото: Piter.tv