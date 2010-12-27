В Невском районе отопительный сезон начался не для каждого

Несколько домов не получают тепло из-за технологических нарушений.

В Невском районе администрация не смогла начать отопление для всех потребителей. С начала сезона протапливания на данном участке зафиксировано 12 технологических нарушений, Ими занимаются ресурсоснабжающие компании. Из-за работ с 24 сентября тепло в дома недополучили 184 объекта.

В пресс-службе "ТЭК СПб" рассказали, что в их зоне ответственности в Невском районе зарегистрировано 6 нарушений. Специалисты отключили 31 здание от отопления. Представители "Теплосети" - 153 дома. Некоторые жители Рыбацкого проспекта, Дмитрия Устинова, Бабушкина, Седова, Народной, 2-го Рабфаковского, Ивановской и других не получили отопление вовремя. Петербуржцы заявляют, что у них в квартирах батареи остаются холодными. Обращений с жалобами в администрацию поступило около сотни.

На данный момент ремонтные работы все еще ведутся на участке левого берега. Рабочие реконструируют два центральных тепловых пункта.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге открыли горячие линии по отоплению.

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