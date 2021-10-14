В Невском районе открылась многофункциональная спортплощадка

Площадка на Народной улице, 98 открыта для всех желающих. Четыре дня в неделю занятия по ОФП будут проводить опытные инструкторы.

В Невском районе во дворе дома №98 на Народной улице открылась многофункциональная спортивная площадка. Там расположены футбольные и баскетбольные поля, зона для уличной гимнастики, весной установят столы для настольного тенниса. Площадка доступна как для учеников спортивных школ и секций района, так и для всех жителей любого возраста.

На балансе Центра спорта Невского района находится 31 внутридворовая площадка. Мы начала планомерную работу по их ремонту и модернизации: в этом году мы закончили три площадки. Все площадки оснащены спортивными тренажерами, на которых также можно сдавать нормативы ГТО. Алексей Гаучук, глава администрации Невского района

На всех площадках 4 раза в неделю будут дежурить инструкторы и проводить занятия по общефизической подготовке. Также на по желанию жителей здесь будут проводиться мастер-классы, эстафеты и районные турниры.

Мы всех распределяем: если играет профессиональная команда играет, то к ним подключаем жителей. Например, сейчас мальчики пришли из соседнего дома, мы их поставили играть, чтобы они подтянулись к настоящим футболистам, и равномерно распределили по командам. Все довольны. Мария Егорова, инструктор спортивно-массовой работы

В планах Невского района построить легкоатлетический манеж и бассейн для трех школ олимпийского резерва.

Ранее в Петерубрге благоустроили сквер на улице Восстания.

Видео, фото: Piter TV