Сквер на улице Восстания благоустроили по итогам рейтингового голосования жителей

Здесь отремонтировали газоны и дорожки, посадили деревья и кустарники, были открыты детская и спортивная площадки.

В Петербурге благоустроили сквер на улице Восстания. Сам сквер входит в границы ансамбля Павловского женского института Он включён в список объектов культурного наследия регионального значения.

По итогам рейтингового голосования жителей отремонтировали газоны и дорожки, посадили деревья и кустарники, открыли детскую и спортивную площадки.

Здесь есть и спортивная площадка, и детские площадки для разных возрастов, и зона отдыха. Получилось, что на такой небольшой территории мы постарались учесть все пожелания жителей. Сергей Малинин, председатель комитета по благоустройству

Мне кажется, это одна из классных площадок, потому что здесь и родители могут заниматься. То есть, пока дети играют, родители могут на тренажёрах тренироваться. И это приятное с полезным всегда. Вера Калюжная

Более тысячи кустарников, около четырёх тысяч летних цветов в этом году реализовано. То есть, в последующем году мы тоже будем продолжать эту программу. И полторы тысячи газонов восстановлено, отремонтировано. И, как мы можем наблюдать, мы ничего здесь не сносили, мы это всё вписывали и подсаживали. Оксана Гусева, заместитель председателя комитета по благоустройству

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе обновили сквер Мариуса Петипа.

Видео: Piter.tv