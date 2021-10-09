В сквере появилась новая детская площадка.

В субботу, 9 октября, в Адмиралтейском районе обновили сквер Мариуса Петипа. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Работы на улице Декабристов, 29, по благоустройства сквера закончились еще 1 октября, а официальное открытие с участием жителей района состоялось сегодня. Так, в зеленой территории замостили дорожки для прогулок с колясками, поставили новую площадку для детей со специальным каучуковым покрытием. Кроме того, высадили 15 деревьев, 294 кустарника, а также разбили цветник с многолетниками общей площадью 95 кв метров.

В сквере был фонтан, который не работал несколько лет. Как рассказал Сергей Овчук, глава Адмиралтейского района, на месте прежнего фонтана появится новый, в ближайшее время участок передадут на баланс ГУП "Водоканал", затем начнутся работы по проектированию и восстановлению фонтана. Точные сроки пока неизвестны.

Добавим, что весной 2018 года топонимическая комиссия присвоила скверу имя Мариуса Петипа. Мариус Петипа - танцовщик, балетмейстер и педагог; француз, посвятивший жизнь русскому балету.

Ранее Piter.tv сообщал, что фонтаны на Васильевском острове и Петроградской стороне открылись после реконструкции.

Фото: Piter.tv

