По шести адресам в Невском районе обустроили пешеходные переходы

В Невском районе Петербурга обустроили шесть новых нерегулируемых пешеходных переходов, заказанных "Дирекцией по организации дорожного движения". Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.
"Зебры" появились у дома №31 по улице Коллонтай, у дома №7 по Караваевской улице, у дома №7 по бульвару Красных Зорь, а также на участке от Прямого проспекта до бульвара Красных Зорь, от улицы Пинегина до улицы Ткачей, от Слободской улицы до Глазурной улицы.
Отмечается, что работы выполнили в рамках профильной адресной программы. Всего до конца года по всему городу планируется организовать пешеходные переходы по 71 адресу, на данный момент выполнено 75% этого плана. Все работы намерены выполнить к 20 октября.
Ранее мы рассказывали, как вандалы привязали телевизор на место светофора на дороге в Волховском районе.
Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры / "ВКонтакте"
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