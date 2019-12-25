По шести адресам в Невском районе обустроили пешеходные переходы

Всего по Петербургу планируется сделать переходы на 71 адресе.

В Невском районе Петербурга обустроили шесть новых нерегулируемых пешеходных переходов, заказанных "Дирекцией по организации дорожного движения". Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

"Зебры" появились у дома №31 по улице Коллонтай, у дома №7 по Караваевской улице, у дома №7 по бульвару Красных Зорь, а также на участке от Прямого проспекта до бульвара Красных Зорь, от улицы Пинегина до улицы Ткачей, от Слободской улицы до Глазурной улицы.

Отмечается, что работы выполнили в рамках профильной адресной программы. Всего до конца года по всему городу планируется организовать пешеходные переходы по 71 адресу, на данный момент выполнено 75% этого плана. Все работы намерены выполнить к 20 октября.

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Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры / "ВКонтакте"