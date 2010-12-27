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В Невском районе ночью горела квартира
Сегодня, 9:30
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EvaRaskol

В Невском районе ночью горела квартира

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Спасатели справились с огнем за два часа.

Ночью 14 июля в Невском районе на улице Ткачей, 46  произошел пожар в квартире, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

В трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома горела обстановка комнаты на площади 14 кв. метров.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 00:52. Ликвидировать пожар удалось к 02:41. На месте работали 4 единицы техники и 17 человек личного состава. 

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал о пожаре в "Муринских банях".

Фото: Pixabay

 

Теги: квартира, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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