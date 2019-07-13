Видео: в Мурино загорелись бани

Сведения о пострадавших пока не поступали.

Вечером 13 июля во Всеволожском районе Ленобласти загорелись "Муринские бани". Корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Очевидцы делятся фотографиями пожара. Густой черный дым виден за несколько километров от места происшествия. Огонь охватил целое здание из комплекса "Муринские бани".

Портал 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти сообщил, что возгорание тушат спасатели 94 и 147 частей, а также задействованы сотрудники из Петербурга. Всего на месте работают четыре единицы техники.

По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет.

Ранее Piter.TV публиковал видео пожара ТЭЦ-27 в Мытищах.

Фото и видео: Piter.TV