У "Рыбацкого" нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

Боеприпас обнаружили во время земляных работ.

В четверг, 22 октября, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили о найденном в Невском районе города старый боеприпас. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, ржавый предмет, похожий на крупнокалиберный снаряд времён Великой Отечественной войны, нашли при проведении земляных работ у железнодорожной станции "Рыбцкое". Специалисты оцепили участок с находкой, приостановив работы. Прибывшая на место группа разминирования ОМОН осмотрела находку и определила, что это пострадавший от коррозии 75-миллиметровый артиллерийский снаряд, опасный для окружающих. Боеприпас оставили под охраной транспортной полиции до приездов саперов ЗВО.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО