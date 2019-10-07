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В Невском районе нашли девять организаций, которые не трудоустроили инвалидов
Сегодня, 12:09
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nadezhda_sib

В Невском районе нашли девять организаций, которые не трудоустроили инвалидов

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Несколько организаций уже устранили нарушение.

Прокуратура Невского района обнаружила, что девять коммерческих организаций нарушают закон о занятости инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Согласно законодательству, работодатели, обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства людей с повышенными потребностями, если численность их работников составляет более 100 человек. Также должны приниматься локальные нормативные акты, содержащие сведения о таких рабочих местах. 

Было установлено, что девять организаций в районе Петербурга требование закона не исполнили. В связи с этим прокуратура внесла представления об устранении нарушений. 

На данный момент 4 организации уже предприняли меры по трудоустройству инвалидов, 4 ― информировали службу занятости о наличии или отсутствии свободных рабочих мест. 

В Петербурге намерены довести долю трудоустройства инвалидов до 70%.

Фото: pixabay.com 

Теги: трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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