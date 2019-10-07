В Невском районе нашли девять организаций, которые не трудоустроили инвалидов

Несколько организаций уже устранили нарушение.

Прокуратура Невского района обнаружила, что девять коммерческих организаций нарушают закон о занятости инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно законодательству, работодатели, обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства людей с повышенными потребностями, если численность их работников составляет более 100 человек. Также должны приниматься локальные нормативные акты, содержащие сведения о таких рабочих местах.

Было установлено, что девять организаций в районе Петербурга требование закона не исполнили. В связи с этим прокуратура внесла представления об устранении нарушений.

На данный момент 4 организации уже предприняли меры по трудоустройству инвалидов, 4 ― информировали службу занятости о наличии или отсутствии свободных рабочих мест.

В Петербурге намерены довести долю трудоустройства инвалидов до 70%.

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