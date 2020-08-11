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В Невском районе на тротуаре образовалась гора из кирпичей

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После сноса ларька территорию не убрали.

В Невском районе снесли ларек, после него на тротуаре образовалась гора из кирпичей. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По информации очевидца, ларек стали рушить в 9 часов утра. В 15 часов на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Джона Рида до сих пор лежали кирпичи и бетонные элементы. Каких-либо рабочих рядом замечено не было.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный капитан прогулочного судна попал под уголовное дело за травмированных пассажиров. 

Видео: Piter.TV

Теги: благоустройство, кирпичи, ларек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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