В Невском районе на тротуаре образовалась гора из кирпичей

После сноса ларька территорию не убрали.

В Невском районе снесли ларек, после него на тротуаре образовалась гора из кирпичей. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

По информации очевидца, ларек стали рушить в 9 часов утра. В 15 часов на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Джона Рида до сих пор лежали кирпичи и бетонные элементы. Каких-либо рабочих рядом замечено не было.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный капитан прогулочного судна попал под уголовное дело за травмированных пассажиров.

Видео: Piter.TV