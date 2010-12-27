В Невском районе из болота вытаскивают автомобиль: пассажир погиб

Шофера забрали медики с травмами средней степени тяжести.

В Невском районе Петербурга произошла смертельная авария. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Автомобиль врезался в дорожный столб. В результате водитель остался жив, но пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Также на месте событий пострадавший искал пропавшую из машины собаку.

По данным от сотрудников ГИБДД, авария произошла около 43 дома по Советскому проспекту. Автомобилист на "Шевроле Авео" сбил мачту освещения. Транспортное средство опрокинулось, перевернулось на крышу и упало в канаву. В машине находились двое мужчин, оба 1984-го года рождения.

Пассажир скончался на месте. Водитель госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести. Ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.tv писал о том, что пассажиры предотвратили убийство в поезде "Мурманск - Санкт-Петербург".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

