Мошенниц разыскивают правоохранители.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что в Невском районе две мошенницы обманули блокадницу на пять тысяч. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти.

В полицию обратилась 86-летняя женщина, которая рассказала, что в её квартиру позвонили две неизвестные. Женщины заявили, что они уезжают и им нужно оставить денежные средства на хранение. В итоге они отдали пенсионерке 90 тысяч рублей, но взамен попросили у пожилой петербурженки 5 тысяч рублей. Как оказалось, мошенницы оставили пенсионерке 99 листов бумаги, внешне похожих с денежными билетами.

Мошенниц разыскивают правоохранители.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 56-летней сожительницы.

Фото:pixabay