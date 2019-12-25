В Невском районе бывший сотрудник кафе ограбил и избил официанта

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что ночью в Невском районе города на Неве ограбили кафе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Двое мужчин разбили стекло, пробрались в помещение и избили официанта, украв у него ноутбук, колонку телефон и личные вещи. В одном из злоумышленников пострадавший узнал бывшего сотрудника.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы писали, что две вооруженные девушки ограбили официанта в центре Петербурга.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 )