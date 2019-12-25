Во дворе на Дыбенко иномарка сбила женщину с ребенком

Двухлетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В четверг, 29 октября, на дворовой территории у дома 8/2 по улице Дыбенко произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 38-летний водитель на "Хонде" наехал на женщину с ребенком.

Известно, что пешеходы двигались по двору слева направо по ходу движения иномарки. В результате ДТП 41-летняя петербурженка получила травмы средней степени тяжести, а двухлетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что машина такси задела иномарку и сбила светофор у Балтийского вокзала.

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