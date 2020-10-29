Машина такси задела иномарку и сбила светофор у Балтийского вокзала

Автомобилист вылетел на островок безопасности.

Вечером в четверг, 29 октября, стало известно, что у Балтийского вокзала, возле перекрестка Обводного канала и Митрофаньевской улицы произошло ДТП. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения. Видно, как черная иномарка, при левом повороте, задевает попутную машину, вылетает на островок безопасности и сбивает светофор. По всей видимости, водитель не справился с управлением, однако официальной информации от пресс-службы УГИБДД пока нет. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

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Видео: Piter.TV