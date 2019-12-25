На Петровской набережной спасатели вытащили из Невы тело мужчины

Мужчину обнаружили около 18:30.

Вечером в четверг, 29 октября, стало известно, что из Невы выловили тело мужчины. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что тело обнаружили около 18:30 у дома №2к1 по Петровской набережной. Спасатели прибыли на место. Личность погибшего пока неизвестна. Специалисты устанавливают причину смерти и обстоятельства случившегося. Официальной информации от спецслужб пока не поступало.

Ранее мы писали, что экспертиза не подтвердила криминальный характер смерти рэпера Энди Картрайта.

Фото: Piter.TV