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На Петровской набережной спасатели вытащили из Невы тело мужчины
Вчера, 21:20
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smirenny

На Петровской набережной спасатели вытащили из Невы тело мужчины

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Мужчину обнаружили около 18:30.

Вечером в четверг, 29 октября, стало известно, что из Невы выловили тело мужчины. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. 

Сообщается, что тело обнаружили около 18:30 у дома №2к1 по Петровской набережной. Спасатели прибыли на место. Личность погибшего пока неизвестна. Специалисты устанавливают причину смерти и обстоятельства случившегося. Официальной информации от спецслужб пока не поступало. 

Ранее мы писали, что экспертиза не подтвердила криминальный характер смерти рэпера Энди Картрайта.

Фото: Piter.TV

Теги: утопленник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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