В Невском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира

В Петербурге 21 декабря загорелась квартира, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
О возгорании спасатели узнали в 13:39. Оказалось, что в трехкомнатной отдельной квартире на проспекте Елизарова, 12 в комнате обгорела обстановка на площади три квадратных метра.
В 14:21 пожар ликвидирован. На месте работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: Pixabay
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