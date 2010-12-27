В Невском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира

Возгорание тушили почти час.

В Петербурге 21 декабря загорелась квартира, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

О возгорании спасатели узнали в 13:39. Оказалось, что в трехкомнатной отдельной квартире на проспекте Елизарова, 12 в комнате обгорела обстановка на площади три квадратных метра.

В 14:21 пожар ликвидирован. На месте работали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Pixabay