В Невском районе восьмиклассница впала в кому

Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции Невского района Петербурга выясняют обстоятельства госпитализации несовершеннолетней девочки, учащейся 8 класса. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Скорая помощь забрала школьницу 2005 года рождения около девяти вечера 23 июня. Врачи диагностировали у нее угнетенное сознание неясного генеза. Девочка находилась в коме первой степени.

Юную петербурженку увезли в больницу в тяжелом состоянии. Установлено, что семья девочки полная, на учете не состоит. Из квартиры изъяли сотовый телефон подростка. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге совращенная взрослым мужчиной школьница попала в больницу с отравлением наркотиками.

Фото: Piter.TV