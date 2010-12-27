Активисты: в Невском районе увеличилось число "стихийных свалок"

Экоактивисты обнаружили ёмкости с неизвестным содержимым на одной из свалок.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в Невском районе появилось сразу несколько незаконных свалок. Об этом заявили активисты МОО "Зеленый Фронт".

Стихийную свалку обнаружили по адресу Народная улица. На этом же месте ранее обнаружили незаконный сброс отходов. После заявления активистов администрация обязалась убрать свалку. По словам петербуржцев, уборку так и не произвели. Отмечается, что вблизи незаконной свалки тяжело дышать.

Кроме того, около Народной улицы обнаружено еще два места сброса отходов.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам показали фотографии строительства вестибюля станции "Путиловская"

Фото:пресс-служба межрегиональной экологической общественной организации "Зеленый фронт"