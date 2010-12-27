Петербуржцам показали фотографии строительства вестибюля станции "Путиловская"

Жителям Петербурга показали, как продвигаются работы на строящейся станции метро "Путиловская". Фотографии недельной давности появились 5 декабря в паблике ВКонтакте, посвященном петербургской подземке.
Судя по снимкам, на площадке, где возводят вестибюль, вовсю кипит работа. Автор фотографий отмечает, что на точке Красносельско-Калининской линии бурят скважины для труб системы грунтовой заморозки, а по периметру уже ведется разработка котлована. Его используют для сооружения форшахты стены в грунте.
Станция "коричневой" ветки "Путиловская" станет пересадочной вместе с "Кировским заводом" и расположится рядом с "красной" станцией метро фасадом на улицу Васи Алексеева.
Ранее сообщалось, что станцию метро "Кудрово" достроят в срок, а "Девяткино" реконструируют.
Фото: Подземка Петербурга / ВКонтакте
Обсуждение ( 0 )