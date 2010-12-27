Петербуржцам показали фотографии строительства вестибюля станции "Путиловская"

На будущей станции бурят скважины для труб системы грунтовой заморозки.

Жителям Петербурга показали, как продвигаются работы на строящейся станции метро "Путиловская". Фотографии недельной давности появились 5 декабря в паблике ВКонтакте, посвященном петербургской подземке.

Судя по снимкам, на площадке, где возводят вестибюль, вовсю кипит работа. Автор фотографий отмечает, что на точке Красносельско-Калининской линии бурят скважины для труб системы грунтовой заморозки, а по периметру уже ведется разработка котлована. Его используют для сооружения форшахты стены в грунте.

Станция "коричневой" ветки "Путиловская" станет пересадочной вместе с "Кировским заводом" и расположится рядом с "красной" станцией метро фасадом на улицу Васи Алексеева.

Ранее сообщалось, что станцию метро "Кудрово" достроят в срок, а "Девяткино" реконструируют.

Фото: Подземка Петербурга / ВКонтакте