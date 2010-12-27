Станцию метро "Кудрово" достроят в срок, а "Девяткино" реконструируют

Новую точку на "оранжевой" ветке стоит ждать к 2025 году, а "Девяткино" может расшириться и разделить пассажирские потоки.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал, что станцию метро "Кудрово" достроят в срок, к 2025 году. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной станции метро, которую построят за пределами города, 4 декабря.

Дрозденко отметил, что подземные работы на новой станции "оранжевой" ветки идут в самом разгаре, рабочие уже сделали вентиляцию. Правительство области, по его словам, готовы профинансировать возведение и обустройство вестибюля. Также Дрозденко рассказал, что область работает совместно с городом, поскольку Петербургу также важно продолжающееся строительство. Например, городу необходима сортировочная станция, и для этих целей Ленобласть предложила площадки рядом с Кудрово и на территории индустриального парка "Уткина заводь".

Также правительство области хочет реконструировать наземную часть станции "Девяткино". По словам Дрозденко, там могут организовать реверсивное движение и расширить входы. Утренние человеческие пробки в Мурино связаны с тем, что во время открытия станции поселок не быль еще столь густо населен, и станция не предусматривала такого количества пассажиров.

Ранее петербургское метро досрочно получило еще один поезд проекта "НеВа".

Фото: Piter.TV