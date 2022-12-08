В Невском районе Петербурга построят школу на 1650 мест и детский сад на 200 человек

Дошкольное учреждение будет построено на Русановской улице, участок 4, школа – на Советском проспекте.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство школы на 165 и детского сада на 200 мест в Невском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Дошкольное учреждение будет построено на Русановской улице, участок 4, и сможет принять 200 воспитанников. В трехэтажном здании будут созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей. В учреждении будут размещены бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кружковые.

Школа на 1650 мест появится в Усть-Славянке на Советском проспекте. Объект общей площадью 29,2 тысячи м2 оснастят помещениями для спортивных и культурных мероприятий, мастерскими, бассейном. Проектной документацией предусмотрены отдельные входные группы для начальной, основной и средней школ.

Фото: Госстройнадзор Петербурга