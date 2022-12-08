  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе Петербурга построят школу на 1650 мест и детский сад на 200 человек
Сегодня, 16:07
49
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе Петербурга построят школу на 1650 мест и детский сад на 200 человек

0 0

Дошкольное учреждение будет построено на Русановской улице, участок 4, школа – на Советском проспекте.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство школы на 165 и детского сада на 200 мест в Невском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Дошкольное учреждение будет построено на Русановской улице, участок 4, и сможет принять 200 воспитанников. В трехэтажном здании будут созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей. В учреждении будут размещены бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кружковые. 

Школа на 1650 мест появится в Усть-Славянке на Советском проспекте. Объект общей площадью 29,2 тысячи м2 оснастят помещениями для спортивных и культурных мероприятий, мастерскими, бассейном. Проектной документацией предусмотрены отдельные входные группы для начальной, основной и средней школ. 

Фото: Госстройнадзор Петербурга

Теги: госстройнадзор, детский сад, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии