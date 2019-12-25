КГА Петербурга согласовал облик детского сада и ЖК

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик двух петербургских объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Комитет согласовал облик детского сада на 160 мест у Усть-Славянке. Он будет построен в Невском районе на Советском проспекте, участок 34.

Также был согласован облик многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной парковкой в Петроградском районе (Малый проспект П.С., 1а, лит. А).

Фото: КГА