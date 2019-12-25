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КГА Петербурга согласовал облик детского сада и ЖК
Сегодня, 16:32
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КГА Петербурга согласовал облик детского сада и ЖК

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Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик двух петербургских объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Комитет согласовал облик детского сада на 160 мест у Усть-Славянке. Он будет построен в Невском районе на Советском проспекте, участок 34.

Также был согласован облик многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной парковкой в Петроградском районе (Малый проспект П.С., 1а, лит. А).

Фото: КГА

Теги: детский сад, жилой дом, кга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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