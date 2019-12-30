В Невском районе Петербурга автобус снес ограждение

Причиной ДТП стал гололед.

В новогоднюю ночь в Петербурге произошла авария с участием автобуса, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП случилось в Невском районе города на пересечении улицы Полярников и улицы Бабушкина. По словам очевидцев происшествия, автобус из-за гололеда занесло на дороге. Переднюю часть транспорта сильно развернула, и он снес ограждение.

Отмечается, что в ночь на 1 января в городе на Неве наблюдался сильный гололед.

Пострадавших в аварии нет. По факте ДТП проводится проверка.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"