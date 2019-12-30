В Невском районе Петербурга автобус снес ограждение

В новогоднюю ночь в Петербурге произошла авария с участием автобуса, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
ДТП случилось в Невском районе города на пересечении улицы Полярников и улицы Бабушкина. По словам очевидцев происшествия, автобус из-за гололеда занесло на дороге. Переднюю часть транспорта сильно развернула, и он снес ограждение.
Отмечается, что в ночь на 1 января в городе на Неве наблюдался сильный гололед.
Пострадавших в аварии нет. По факте ДТП проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: четыре машины собрались в "паровозик" на проспекте Энгельса.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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