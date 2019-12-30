Четыре машины собрались в "паровозик" на проспекте Энгельса

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Днем, 1 января, в Петербурге произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом рассказали пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На проспекте Энгельса, неподалеку от торгового центра "Гранд Каньон" столкнулись сразу четыре автомобиля. "Новогодний паровозик" собрался возле заезда на мост.

Судя по фотографиям с места происшествия, легковушки не получили сильных повреждений. Авария не мешает проезду.

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на Ириновском проспекте каршеринг въехал в ограждение.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"