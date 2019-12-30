На Ириновском проспекте каршеринг въехал в ограждение

Авария стала не единственной с участием "автомобилей в аренду" за 1 января.

В первый день 2020 года в Петербурге случилось несколько аварий с участием автомобилей каршеринга. Отдельным примечательным моментом является то, что во всех трех случаях аварий пострадали дорожные ограждения. Фотографии с аварий появились в социальных сетях и в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП произошли в разных частях Петербурга: на съезде с КАД на Таллинское шоссе, на перекрестке Ириновского проспекта и проспекта Наставников, а также на пересечении Тихорецкого проспекта и улицы Академика Байкова.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец в Новый год остался без пальцев: виновата петарда.

Фото: vk.com/spb_today