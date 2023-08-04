В Невском районе МВД и Организатор перевозок выявили одну безбилетницу

В результате совместной работы Организатора перевозок и МВД, проведенной в Невском районе Петербурга, была выявлена одна неплательщица проезда в наземном транспорте.

Организатором перевозок и МВД был организован рейд для борьбы с безбилетниками и поддержания платежной дисциплины среди пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

В ходе операции контролеры и сотрудники полиции провели проверку у более чем 100 пассажиров на трех популярных маршрутах №№ 264, 253 и 95. Пассажиры были предупреждены о необходимости правильной оплаты проезда и ознакомлены с последствиями безбилетной поездки.

Выявленному безбилетнику грозит штраф в размере 500 рублей. Сотрудник полиции проверил у него документы, а контролер оформил акт о правонарушении, который будет использован в дальнейшем при принятии решения о наложении штрафа.

Несмотря на случай безбилетной поездки, общая ситуация с платежной дисциплиной в городском общественном транспорте остается стабильной. В первом полугодии контролеры проверили факт оплаты проезда более чем у 20 миллионов пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев. Количество безбилетников не превышает 7,7%, что свидетельствует о высокой платежной дисциплине жителей и гостей города.

Ранее сообщалось, что новые петербургские электробусы города будут окрашены в зелёный.

Видео: Комитет по транспорту Петербурга