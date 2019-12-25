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Победил природный оттенок: новые петербургские электробусы города будут окрашены в зелёный
Сегодня, 11:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Победил природный оттенок: новые петербургские электробусы города будут окрашены в зелёный

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Подвели итоги массового опроса, который стартовал две недели назад и вызвал огромный интерес у горожан.

Предпочтения горожан были однозначны – в опросе приняли участие почти 18 тысяч человек, и большинство высказались за яркий и символичный цвет "весенний зелёный" для новых электробусов.

Этот выбор отражает не только вкус и предпочтения жителей нашего города, но и соответствует важному курсу на сохранение окружающей среды, который придерживается муниципальное правительство по поручению Президента. "Весенний зелёный" символизирует природу, экологию и стремление к сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Ожидается, что новые электробусы будут постепенно появляться на улицах города в ближайшие месяцы. Это станет заметным шагом в развитии общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что петербуржцы смогут выбрать цвет для будущих электробусов

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Теги: комтранс, спб, электробусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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