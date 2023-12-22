До конца 2024 года Петербург получит 100 новых электробусов

Кроме того, отмечается, что за прошлый год вредные выбросы в атмосферу сократились на 26 тыс. тонн.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что при поддержке президента РФ Владимира Путина город реализует масштабное обновление транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 29 февраля.

Кроме того, отмечается, что за прошлый год вредные выбросы в атмосферу сократились на 26 тыс. тонн, и это улучшило экологическую обстановку в Петербурге.

Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с компанией "Газпром" и нашей программе по переводу автобусов на газомоторное топливо – Петербург лидирует по их количеству. На городских маршрутах работает порядка 3 тыс. машин на природном газе. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Продолжается обновление всего наземного парка городского транспорта. С 2021 по 2023 гг. Петербург вывел на линии 173 трамвайных вагона и 330 троллейбусов, из них 127 – с увеличенным автономным ходом. До конца 2024 года парк городского электротранспорта пополнят 309 новых трамваев и 371 троллейбус.

Самое значительное обновление произошло в парке петербургских автобусов. В 2022-2023 гг. прибыли и вышли на линию 680 машин. В город до конца этого года поступят еще более 500 новых автобусов и 100 электробусов.

Ранее мы рассказывали о том, что производство туристических автобусов могут запустить в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"