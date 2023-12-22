Производство туристических автобусов могут запустить в Петербурге

"Волгабас" ведет переговоры со Смольным по заключению офсетного контракта по выпуску туристических и городских автобусов в Петербурге.

В Петербурге одновременно два инвестора рассматривают запуск сборки туристических автобусов. Об этом пишет "Фонтанка" 29 февраля.

Один из инвесторов – дистрибьютор китайских автобусов Golden Dragon "Техцентры Сотранс", а другой — поставщик городского общественного транспорта "Волгабас". По словам генерального директора "Техцентры Сотранс" Александра Клубачука, сейчас компания разрабатывает проект и ищет потенциальных поставщиков автокомпонентов. Мощность производства составит от тысячи единиц в год.

"Волгабас" ведет переговоры со Смольным по заключению офсетного контракта по выпуску туристических и городских автобусов в Петербурге. Компания – один из поставщиков общественного транспорта.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 марта на маршрутах №2 и 327 увеличат количество рейсов.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)