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В Петербурге планируют открыть предприятие по выпуску туристических автобусов
Сегодня, 20:34
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В Петербурге планируют открыть предприятие по выпуску туристических автобусов

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На прошлой неделе, 12 июля, прошла рабочая встреча глав Северной столицы и Харбина.

Открытие предприятия, где будут производить туристические автобусы, пройдет в рамках сотрудничества с Китаем. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в еженедельном радиообращении. 

Сотрудничество в машиностроении, металлообработке, производстве стройматериалов, легкой промышленности, пищевых производствах будет выгодно и нам, и китайским коллегам. <…> планируем организовать производство туристических автобусов в Петербурге.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, что на прошлой неделе, 12 июля, прошла рабочая встреча глав Северной столицы и Харбина, где обсуждались совместные планы России и Китая. 

Фото: телеграм-канал спикера ЗакСа Александра Бельского

Теги: россия и китай, туристические автобусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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