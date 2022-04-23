В Петербурге планируют открыть предприятие по выпуску туристических автобусов

На прошлой неделе, 12 июля, прошла рабочая встреча глав Северной столицы и Харбина.

Открытие предприятия, где будут производить туристические автобусы, пройдет в рамках сотрудничества с Китаем. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в еженедельном радиообращении.

Сотрудничество в машиностроении, металлообработке, производстве стройматериалов, легкой промышленности, пищевых производствах будет выгодно и нам, и китайским коллегам. <…> планируем организовать производство туристических автобусов в Петербурге. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, что на прошлой неделе, 12 июля, прошла рабочая встреча глав Северной столицы и Харбина, где обсуждались совместные планы России и Китая.

Фото: телеграм-канал спикера ЗакСа Александра Бельского