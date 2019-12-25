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Петербургские власти и китайская делегация обсудили развитие торгово-экономической сферы
Сегодня, 12:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские власти и китайская делегация обсудили развитие торгово-экономической сферы

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В Петербург приехала китайская делегация. На встрече обсудили торгово-экономические вопросы.

В Петербург приехали представители КНР из города Харбин. На встрече с делегацией КНР обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом написал в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Как отметил депутат, российско-китайские отношения находятся в постоянной динамике. Уже несколько лет Китай является главным торговым партнером Петербурга. В Харбине развито производство энергетического оборудования, автомобиле- и вертолетостроение, а Петербург выполняет функцию индустриального центра.

В числе первоочередных задач между Харбином и Петербургом – решение логистических вопросов, обмен технологиями, повышение инвестиционной привлекательности города для китайских коллег. 

Ранее сообщалось, что в Петербург поступило еще 20 единиц спецтехники.

Фото: телеграм-канал спикера ЗакСа Александра Бельского
 

Теги: встреча, закс, кнр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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