Петербургские власти и китайская делегация обсудили развитие торгово-экономической сферы

В Петербург приехала китайская делегация. На встрече обсудили торгово-экономические вопросы.

В Петербург приехали представители КНР из города Харбин. На встрече с делегацией КНР обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом написал в своем телеграм-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Как отметил депутат, российско-китайские отношения находятся в постоянной динамике. Уже несколько лет Китай является главным торговым партнером Петербурга. В Харбине развито производство энергетического оборудования, автомобиле- и вертолетостроение, а Петербург выполняет функцию индустриального центра.

В числе первоочередных задач между Харбином и Петербургом – решение логистических вопросов, обмен технологиями, повышение инвестиционной привлекательности города для китайских коллег.

Ранее сообщалось, что в Петербург поступило еще 20 единиц спецтехники.

Фото: телеграм-канал спикера ЗакСа Александра Бельского

