Петербуржцы смогут выбрать цвет для будущих электробусов

Петербуржцам предложили выбрать цвет для новых электробуров. В городе откроют парк электробусов с ночной зарядкой.

В Петербурге запустят линию экономичного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор города Александр Беглов.

Больше половины всего общественного транспорта в Петербурге работает на экологичных видах топлива. Теперь в городе будут увеличивать количество электробусов. В 2024 году в "Ржевке" откроется первый на Северо-Западе парк электробусов с ночной зарядкой.

Кроме новой стоянки для электробусов, власти отмечают важность нового облика электробусов. Петербуржцам предложили выбрать цвет: цвет морской волны, весенний зеленый или травяной.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область планирует закупить 70 новых автобусов

Фото: телеграм-канал губернатора Александра Беглова