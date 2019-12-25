Петербуржцы смогут выбрать цвет для будущих электробусов

В Петербурге запустят линию экономичного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор города Александр Беглов.
Больше половины всего общественного транспорта в Петербурге работает на экологичных видах топлива. Теперь в городе будут увеличивать количество электробусов. В 2024 году в "Ржевке" откроется первый на Северо-Западе парк электробусов с ночной зарядкой.
Кроме новой стоянки для электробусов, власти отмечают важность нового облика электробусов. Петербуржцам предложили выбрать цвет: цвет морской волны, весенний зеленый или травяной.
Ранее сообщалось, что Ленинградская область планирует закупить 70 новых автобусов
Фото: телеграм-канал губернатора Александра Беглова
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