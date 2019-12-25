И выжил.

В Невском районе 15-летний подросток выпал из окна на пятом этаже дома на проспекте Пятилеток. Об этом в воскресенье, 25 апреля, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В ночь с 24 на 25 апреля в отдел полиции из детской больницы № 19 поступило сообщение о пострадавшем подростке с многочисленными травмами. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повреждение позвоночника, а также переломом грудины и ребер.

Отмечается, что подросток состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия, не исключая попытку суицида.

Ранее мы писали, что в Петербурге дети стали чаще выпадать из окон жилых домов.

Фото: Piter.tv