Путешествовать вместе с домашними питомцами можно будет только в вагонах № 2 и 11

В среду, 20 февраля, стало известно о том, что в "Невском экспрессе" разрешат провозить мелких домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Такое нововведение будет доступно с 1 марта на маршруте Санкт-Петербург – Москва, а со 2 марта – на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Стоит отметить, что путешествовать вместе с домашними питомцами можно будет только в вагонах № 2 и 11.

Оформить перевозку можно в кассах дальнего следования на вокзалах, а также на сайте ОАО "РЖД". За перевозку мелких домашних животных в поезде "Невский экспресс" взимается отдельная плата в размере 418 рублей сказано в сообщении

Также в ведомстве подчеркнули, что прокатиться на поезде смогут исключительно птицы и собаки мелких пород. На один билет будет предоставлено не более одного места, на котором могут проехать не более двух животных.

Животные должны перевозиться в корзинах, клетках, контейнерах, помещающихся на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер переноски по сумме трех измерений не должен превышать 180 см.

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Фото:Piter.TV