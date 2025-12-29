РЖД запустили продажу билетов на Сапсаны из Москвы в Петербург

Проезд в Невском экспрессе до Петербурга подешевел до 960 рублей до конца апреля.

Холдинг "Российские железные дороги" объявил о снижении стоимости билетов на ряд скоростных поездов, следующих по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Информация опубликована в сообщении компании.

Билеты в экономический класс поездов "Сапсан" с отправлением до 28 февраля включительно стали доступны по цене от 2 028 руб. Акция распространяется на все рейсы данного типа в указанный период. Для пассажиров поездов "Аврора" № 739/740, 741/742, 743/744, 745/746, 749/750 предусмотрены специальные тарифы на сидячие места экономкласса. Речь идет о местах с 41 по 50 и с 119 по 128 в каждом составе. Стоимость проезда начинается от 1 200 руб. Предложение действительно до 29 апреля.

Снижены также цены на билеты в поездах "Невский экспресс" № 747/748. Пассажиры могут приобрести места в вагонах второго класса по цене от 960 руб. Данный тариф также доступен до 29 апреля. Кроме того, снижение коснулось скоростных поездов "Ласточка" с отправлением до 28 февраля включительно. Например, проезд 26 февраля из Москвы в Кострому обойдется в 1 772 руб., в Иваново — в 1 100 руб. Из Санкт-Петербурга до Сортавалы можно доехать за 790 руб. В компании уточнили, что билеты по сниженным ценам уже поступили в продажу.

Фото: пресс-служба ОЖД