Суд обязал РЖД выплатить 6,2 млн рублей за срыв сроков реставрации вокзала Ланская

Российские железные дороги заплатят крупную неустойку за бездействие в отношении объекта культурного наследия. Вокзал на станции Ланская ждет реставрации уже более пяти лет с момента истечения предписанных сроков.

Арбитражный суд Москвы обязал ОАО "Российские железные дороги" выплатить более шести миллионов рублей за неисполнение требований по сохранению исторического здания. Речь идет о железнодорожном вокзале станции Ланская, расположенном на Сердобольской улице. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание было построено в 1909–1910 годах по проекту архитектора Бруно Гранхольма. Оно является предпоследней станцией, возведенной зодчим для Финляндской железной дороги. Архитектурный облик памятника выполнен в приемах модерна с характерной асимметрией фасадов и крыши, а также с мотивами средневековой народной архитектуры.

Проблемы начались еще в 2014 году, когда КГИОП выявил самовольную замену оконных заполнений. Компанию привлекли к административной ответственности, однако решение суда о приведении окон в соответствие с проектом так и не исполнили. Согласно охранному обязательству, собственник должен был до 2018 года разработать проект ремонта и реставрации, а до 2019 года — выполнить сами работы. Требования были проигнорированы. Комитет обратился в Арбитражный суд Москвы с иском, требуя провести полный комплекс мероприятий, включая реставрацию фасадов, очистку территории и устранение диссонирующих построек. Также ведомство просило взыскать неустойку на случай неисполнения решения суда: 50 тысяч рублей за первый месяц и по 100 тысяч рублей ежемесячно в дальнейшем.

В 2020 году суд полностью удовлетворил требования. В 2022 году КГИОП даже согласовал проект, разработанный по заказу РЖД, однако за разрешением на проведение работ собственник так и не обратился. В 2023 году было открыто исполнительное производство. Судебный пристав рассчитал задолженность за 62 месяца неисполнения, которая составила 6,2 миллиона рублей. Теперь компания обязана выплатить эту сумму.

