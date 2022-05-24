Время поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" в пути увеличится с осени

Изменения в расписании связаны с ремонтными работами.

Ремонт изменит расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" с 14 сентября по 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в четверг, 3 августа.

Работы коснутся станции Малая Вишера и железнодорожного участка Лихославль — Калашниково линии Петербург — Москва. Время поездов в пути увеличится с 5 до 30 минут.

Кроме того, в указанный период не будут курсировать "Сапсаны" №763, 765 Петербург — Москва и №764, 766 в обратном направлении.

Ранее мы рассказывали о том, что у "Сапсанов" из Петербурга в Москву появится остановка в Крюково.

Фото: пресс-служба РЖД