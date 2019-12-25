У "Сапсанов" появится остановка в Крюково

С 18 августа пассажиры поездов "Сапсана" №№ 761, 785, 758 и 784 смогут воспользоваться новой остановкой на станции Крюково.

Светлая новость для жителей Зеленограда и всех пассажиров "Сапсана": теперь поезда будут останавливаться на совершенно новой платформе – Крюково. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Это долгожданное изменение стало возможным благодаря успешной постройке новой остановки на этом направлении.

Главным преимуществом данной дополнительной остановки является значительное сокращение времени на дорогу для жителей Зеленограда. Теперь им не придется совершать долгие поездки в центр Москвы, чтобы сесть на поезд "Сапсан". Новая остановка предоставляет удобный и эффективный способ добраться до назначенного пункта.

Важно отметить, что время в пути поездов останется неизменным, что радует всех пассажиров, привыкших к высокой скорости и комфорту поездок на "Сапсане".

Ранее сообщалось, что "Сапсан" сбил насмерть пенсионера на станции Сортировочная

Фото: Piter.TV

