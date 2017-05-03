"Ласточка" Петрозаводск — Петербург изменит время отправления

Изменения связаны с проведением путевых работ.

График "Ласточки", маршрут которой Петрозаводск — Петербург, изменится. Об этом сообщили в группе "Петрозаводск транспортный" во "ВКонтакте" в субботу, 29 июля.

Изменения связаны с проведением путевых работ. В частности, вечерний ускоренный поезд с 22 сентября по 1 октября отправится в 17:57 вместо 18:00. Кроме того, утренняя "Ласточка" будет выезжать из столицы Карелии в 06:20 вместо 06:36.

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Фото: Piter.TV