"Ласточка" из Пскова в Петербург задержалась

Задержка электропоезда была связана с поломкой впереди идущего состава в районе Струг Красных.

"Ласточка", которая следовала из Пскова в Петербург вечером 7 марта, задерживалась на 1 час 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Задержка электропоезда была связана с поломкой впереди идущего состава в районе Струг Красных. К 21:55 "Ласточка" отправилась в Петербург.

"Ласточка" Псков — Санкт-Петербург <...> снова в пути. Задержка составила 1 час 20 минут. Пресс-служба администрации Псковской области

Ранее мы рассказывали о том, что "Сапсан" из Петербурга в Москву задержался на час.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)