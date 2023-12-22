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"Ласточка" из Пскова в Петербург задержалась
Вчера, 23:34
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"Ласточка" из Пскова в Петербург задержалась

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Задержка электропоезда была связана с поломкой впереди идущего состава в районе Струг Красных.

"Ласточка", которая следовала из Пскова в Петербург вечером 7 марта, задерживалась на 1 час 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Задержка электропоезда была связана с поломкой впереди идущего состава в районе Струг Красных. К 21:55 "Ласточка" отправилась в Петербург.

"Ласточка" Псков — Санкт-Петербург <...> снова в пути. Задержка составила 1 час 20 минут.

Пресс-служба администрации Псковской области

Ранее мы рассказывали о том, что "Сапсан" из Петербурга в Москву задержался на час.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: ласточка в петербург, псков петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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