"Ласточка" из Пскова в Петербург задержалась

"Ласточка", которая следовала из Пскова в Петербург вечером 7 марта, задерживалась на 1 час 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Задержка электропоезда была связана с поломкой впереди идущего состава в районе Струг Красных. К 21:55 "Ласточка" отправилась в Петербург.
"Ласточка" Псков — Санкт-Петербург <...> снова в пути. Задержка составила 1 час 20 минут.
Пресс-служба администрации Псковской области
Ранее мы рассказывали о том, что "Сапсан" из Петербурга в Москву задержался на час.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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