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"Сапсан" из Петербурга в Москву задержался на час
Сегодня, 13:34
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"Сапсан" из Петербурга в Москву задержался на час

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Представители ОЖД объяснили, что задержка была вызвана технической неисправностью.

На железнодорожной станции в Петербурге рейс утреннего поезда "Сапсан" №755 был задержан на почти час. Об этом информирует "Фонтанка", ссылаясь на пассажиров и пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

По расписанию отправление поезда было запланировано на 6:40, однако фактический отъезд произошел только через 55 минут после этого времени. Сообщение о задержке получили пассажиры только в 7:18 по SMS.

Представители ОЖД объяснили, что задержка была вызвана технической неисправностью. Они, однако, заверили, что принимаются все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" намерен запустить рейсы Петербург-Москва с получасовым интервалом

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, сапсан
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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