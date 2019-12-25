На Витебском направлении увеличат количество электричек в дни саммита "Россия – Африка"

Для жителей Шушар запускаются дополнительные электрички 27 и 28 июля в рамках саммит "Россия – Африка".

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей поселка Шушары в период проведения саммита "Россия – Африка" Комитет по транспорту совместно с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией 27 и 28 июля увеличит количество электричек на Витебском направлении (соединяющих станции Павловск и Витебский вокзал в Санкт-Петербурге с остановкой на станции Шушары).

Таким образом, 27 и 28 июля в расписание будет добавлено по пять пар пригородных поездов в обоих направлениях (в Санкт-Петербург и Павловск).

Таким образом, в расписании отменяется "окно" в 12-14 часов (средний интервал 15 минут) для поездов в Санкт-Петербург и 10-12 часов (средний интервал 20 минут) для поездов в Шушары.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте СЗППК.

Ранее сообщалось, что несколько электричек Финляндского направления задержались по пути в Петербург

Фjто: Piter.TV