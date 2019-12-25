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С 1 июня Между Петербургом и Москвой запустят поезд "Невский экспресс"
Сегодня, 11:38
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С 1 июня Между Петербургом и Москвой запустят поезд "Невский экспресс"

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Он будет ходить 4 дня в неделю.

В начале лета между Петербургом и Москвой начнет курсировать скоростной поезд "Невский экспресс". Об этом сообщили  в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Состав запустят с 1 июня. Он будет ходить 4 дня в неделю. Добраться до столицы из города на Неве на нем можно будет по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Поезд будет отправляться с Московского вокзала Петербурга в 6:50 по московскому времени, а с Ленинградского вокзала Москвы – в 19:40.

Ранее на Piter.tv: с 26 мая будет курсировать между Петербургом и Евпаторией поезд "Таврия".

Фото: Telegram / Cпб-Главный

Теги: московский вокзал, невский экспресс, поезд, ржд, скоростной поезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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