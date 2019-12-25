С 26 мая будет курсировать между Петербургом и Евпаторией поезд "Таврия"

На полуострове предусмотрены остановки на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Саки.

На этой неделе жители Петербурга смогут отправиться в Крым на поезде "Таврия". Он начнет курсировать с 26 мая. Конечная остановка - Евпатория. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

До 1 октября состав будет отправляться в путь каждые два дня. Поезд отчалит с Московского вокзала в 19:16 и спустя две ночи доедет до Евпатории, время прибытия 12:40. Из Крыма он отправится в 17:55, в Северной столице состав окажется в 13:01.

Пассажиры "Таврии" увидят из окна Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. На полуострове предусмотрены остановки на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Саки.

Ранее на Piter.tv: летом на юг России будут курсировать от "РЖД" 85 дополнительных поездов.

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