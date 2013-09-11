Летом на юг России будут курсировать от "РЖД" 85 дополнительных поездов

Около 8,5 млн мест в поездах дальнего следования будет предоставлено пассажирам, которые направляются на южные курорты.

Летом компания "РЖД" выделит 112 дополнительных поездов, которые будут курсировать из различных регионов России. Известно, что 85 из них направятся на Юг. Для пассажиров "теплых" направлений создадут 8,5 млн мест в поездах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Анапу будут курсировать 37 составов, в Адлер - 31, в Новороссийск - 13, в Кисловодск и Ейск - по два. Уже сейчас россияне активно покупают билеты в города и населенные пункты, расположенные у Черного моря и на Северном Кавказе, отметиои в пресс-службе "РЖД".

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Фото: ОЖД