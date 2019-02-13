Стало известно, для кого проезд в пригородных автобусах будет бесплатным

С 26 апреля можно открыть льготный проездной на пригородный автобус.

Пенсионеры, ветераны труда, почетные доноры и другие льготные категории граждан смогут бесплатно ездить на автобусах пригородного сообщения при оформлении льготного билета. Воспользоваться этим правом им предлагают уже с 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Граждане, которые являются обладателями единого именного льготного билета для проезда на транспорте, могут отказаться от оформления дополнительных билетов. Если у граждан нет такого билета, то его необходимо оформить в офисах и киосках СПб ГКУ "Организатор перевозок".

С 26 апреля можно открыть льготный проездной на пригородный автобус. Список необходимых документов для оформления билета можно посмотреть здесь.

Воспользоваться льготой можно на пригородных маршрутах Санкт-Петербурга №№ 404, 406, 408, 410, 415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 438, 438з, 442, 442А, 443, 454, 458, 458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 469, 469А, 475, 475А, 476, 477, 481, 482, 482В, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 552А, 555, 567, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686.

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Фото: Телеграм / Начальник транспортного цеха, Pexels