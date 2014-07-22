Петербуржцам рассказали, как будет работать бескондукторная система оплаты проезда

По словам главы Комитета по транспорту, 89% граждан оплачивают поездку без напоминания.

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал, как горожане будут пользоваться бескондукторной системой оплаты проезда в общественном транспорте.

Если простым языком, то так: автобус подъезжает к остановке и открывает все двери. Пассажир заходит в салон и оплачивает проезд доступными способами: картой "Подорожник", льготным проездным, банковской картой. Кирилл Поляков

При этом на маршрутах будут работать бригады контролеров. Если они выявят безбилетников, то составят акт об административном правонарушении. По словам главы Комитета, 89% граждан оплачивают поездку без напоминания.



Также в 1678 автобусах, 1481 троллейбусе и трамвае будут установлены модернизированные устройства с поддержкой отображения считывания QR-кода на одноразовых билетах. Приобрести разовый QR-билет на общественный транспорт в Петербурге можно через приложение BSTR.

Фото: Piter.tv